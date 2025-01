Brescia, Poeta: "A Treviso ci aspetta una partita dura, hanno grande potenziale offensivo"

Il coach della Germani presenta il prossimo impegno di campionato e sa che difendere il primato al PalaVerde non sarà semplice. "A Treviso siamo attesi da una partita dura e difficile, in un ambiente molto caldo e contro una squadra dotata di un grandissimo potenziale offensivo. Possono, infatti, fare affidamento su due tra i primi otto marcatori del campionato, come Osvaldas Olisevicius e Ky Bowman, senza dimenticare l’apporto di Bruno Mascolo, artefice, sin qui, di una stagione importante, e la capacità di accendersi in qualsiasi istante di D’Angelo Harrison e JP Macura. Treviso ha saputo trovare un’ottima chimica di squadra, in quanto, prima dell’infortunio occorso ad Olisevicius, ha collezionato cinque vittorie consecutive e, anche nelle ultime due sconfitte, ha ben figurato sia nella trasferta di Sassari, che in casa contro Milano. Sono una squadra in salute e in fiducia. Treviso, davanti al proprio pubblico, ama correre molto e noi dovremo essere bravi a gestire il ritmo della partita, senza snaturarci, ed abili a comprendere quando farlo e quando, invece, giocare a metacampo. Siamo reduci da una settimana piuttosto tranquilla e regolare e anche Amedeo Della Valle ha recuperato appieno da un acciacco al tallone e scenderà sul parquet".