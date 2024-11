BRESCIA, DELLA VALLE: "STIAMO CREANDO UN BELL'AMBIENTE, BILAN SPOSTA GLI EQUILIBRI"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il capitano della Germani ha fatto un bilancio dell'avvio di stagione tra novità e conferme. “Sono contento dell'identità di squadra. Sei partite sono poche per trarre un bilancio a livello di risultati, ma abbiamo un gruppo molto equilibrato, positivo e che gioca bene insieme. Dobbiamo cercare di essere uniti quando arriveranno le difficoltà. L'anno scorso ci siamo disuniti in alcuni momenti importanti. Dobbiamo fame tesoro. Bilan è probabilmente il centro che sposta di più gli equilibri in Serie A, forse solo dopo Nebo. È un giocatore molto sottovalutato, che fa molto più notizia quando gioca male di quando gioca bene. Con Poeta ci conosciamo bene: abbiamo anche giocato insieme in Nazionale. Siamo due grandi appassionati di basket, quindi ci confrontiamo spesso sul gioco. Mi chiede di essere me stesso in campo, è importante. Io capitano? Tanti hanno vinto molto e giocato in grandi squadre e possono parlare e guidare: penso che debba esserci un leader riconosciuto, ma anche che la leadership vada condivisa. Lavoriamo in settimana per creare un bell'ambiente, e poi cerchiamo di portarlo sul parquet. La negatività purtroppo si trasmette velocemente, va evitato"