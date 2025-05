Matt Brase di nuovo in Italia? "No, ai 76ers è tutto perfetto"

VareseNoi, in occasione del ritorno a Masnago da ospite di Matt Brase per Varese-Trieste, ha posto qualche domanda all'ex coach dell'Openjobmetis: "Sono contento di essere tornato per questa partita, vedere il pubblico, i tifosi, le persone della squadra. È bello essere qui da fan, ho adorato stare qui da coach e oggi mi sto godendo l’esperienza. Io prossimo coach di Trieste? No, sono un assistant coach dei Philadelphia 76ers. Lì tutto perfetto, sono pronto a tornare per la prossima stagione. Ora sono solo in vacanza. L'estate 2023? So che ci può essere stata un po’ di delusione. Sono stati 10 mesi bellissimi, amo il pubblico, amo le persone, questa è stata casa mia per dieci mesi e sono contento di essere qui stasera e assistere a questa partita. È stata un’uscita di scena difficile e so che alcune persone non sono state contente, ma a volte nella vita bisogna prendere delle decisioni. Ma è bello tornare qui, e spero di farlo altre volte".