BRAJKOVIC: "L'ADDIO A PISTOIA? MARKOVSKI NON VA BENE PER ME"

Il lungo, intervistato da Il Tirreno, ha parlato della sua rescissione con l'Estra: "Pensavo di poter essere uno dei punti di riferimento, visto che Pistoia veniva e ci teneva a rivivere la stagione passata, ma così non è stato. Per me è stato complicato per tutti quei cambiamenti, specie a livello di panchina, che non mi hanno aiutato. Ero felice quando siamo stati allenati da Tommaso Della Rosa: per me la situazione è cambiata ancora quando è arrivato Markovski, che è un grande coach, ma ha le sue idee di gioco che non vanno bene per me".