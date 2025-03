Boston Celtics ceduti per cifra record, 6.1 miliardi: li volevano anche i Friedkin

I Boston Celtics, campioni in carica della Nba, sono stati venduti all'ad di una società di private equity californiana per 6.1 miliardi di dollari, un prezzo record per una franchigia sportiva statunitense, secondo quanto riferisce il quotidiano Boston Globe. Il giornale, citando una fonte della Lega, ha detto che la proprietà dei Celtics ha accettato di vendere la squadra 'icona' della Nba a William Chisholm, amministratore delegato e cofondatore del Symphony Technology Group. Il prezzo di acquisto di 6,1 miliardi di dollari è il più alto mai offerto per una squadra sportiva nordamericana, superando i 6,05 miliardi di dollari pagati per i Washington Commanders (di cui è comproprietario l'ex stella dei Lakers 'Magic' Johnson) della Nfl nel 2023.