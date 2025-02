Torino, Boniciolli lascia per motivi di salute: Moretti è il nuovo coach

"Dagli esami clinici a cui sono stato sottoposto, è emersa la necessità di una pausa lavorativa leggermente più lunga del previsto. Dopo un incontro con il Presidente David Avino e il Direttore Generale Giorgio Bottaro, è maturata la convinzione comune che – nell'esclusivo interesse di Basket Torino – io faccia, con grande dispiacere, un passo indietro che consenta al Club di affrontare la fase finale del campionato nel pieno della sua operatività. Desidero quindi ringraziare il Presidente, Direttore Generale, Staff, giocatori, pubblico, sponsor e stampa per il grande supporto ricevuto in questi mesi entusiasmanti e difficili”: con questa lettera, pubblicata nella serata di ieri sul sito della Reale Mutua Torino, coach Matteo Boniciolli ha comunicato la cessazione del rapporto coi gialloblù per motivi di salute. Il nome del sostituto, pur se non ancora comunicato ufficialmente, è quello di Paolo Moretti, la cui ultime esperienza da capo allenatore risale alla stagione 2022/23 sulla panchina della JuVi Cremona.