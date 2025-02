Boniciolli: "Sono sano come un pesce. Moretti? Sa parlare ai giocatori"

All'interno di un'intervista concessa ieri a La Stampa, Matteo Boniciolli (ex coach della Reale Mutua Torino, allontanatosi dal basket allenato per motivi di salute) ha aggiornato il mondo della pallacanestro sulle proprie condizioni: "Cosa è accaduto tra fine gennaio e inizio febbraio? È successo che ho lavorato per 10 giorni con l’influenza, non per la prima volta. Il nostro dottore ha preferito, per scrupolo, farmi fare un ecocardio di controllo: oltre a riscontrare un po’ di pressione alta, mi viene controllato anche lo stato dell’aorta, cosa che a inizio stagione non era stata fatta. Emerge il rischio di un aneurisma, con anche il consiglio di interrompere l’attività lavorativa: a quel punto non ho potuto fare altro che fermarmi, ringraziando la società Basket Torino che mi è sempre vicina. Ho deciso di rivolgermi anche all’ospedale Sant’Orsola di Bologna perché, in caso di operazione, la sede sarebbe stata più comoda per mia moglie che vive a Trieste: i successivi esami hanno però escluso qualunque tipo di problema. Sono sano come un pesce e avrei potuto tornare a lavorare il giorno stesso. Però i ritmi del calendario non andavano d’accordo con l’incertezza sulle mie condizioni fisiche. Il presidente Avino è stato straordinario: non solo mi ha confermato il contratto per questa e la prossima stagione, ma mi ha anche detto “Scegli tu il prossimo allenatore, altrimenti sembra che ti stiamo mandando via”. Lo ringrazierò sempre. Perché la scelta è ricaduta su Paolo Moretti? Perché è bravo, e perché questo è un Paese dove le persone capaci vengono dimenticate in fretta. Paolo ha fatto bene praticamente ovunque: ha la sensibilità dell’ex campione che sa parlare ai giocatori. Sono entusiasta dei risultati ottenuti e del fatto che la squadra lo stia seguendo alla grande. La società farà quello che riterrà meglio. Se proseguirà con Moretti, sarò ugualmente felice: significherà che avrà lavorato bene. Restare da direttore sportivo? Ho già fatto il corso da DS: quella è la sola alternativa che valuterei, a Torino o altrove".