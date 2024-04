Boniciolli: "Pronto a lasciare se servirà a dare una scossa"

CRISI SCAFATI

La sconfitta di Cremona certifica il momento no di Scafati, il coach è pronto a fare un passo indietro: "Mi confronterò con la proprietà"

Al PalaRadi è arrivato il sesto stop nelle ultime sette giornate. Per la Givova Scafati il periodo delicato si prolunga: contro Tortona, il 17 marzo, l'unico successo negli ultimi due mesi. E dopo la partita di Cremona l'amaro sfogo di Matteo Boniciolli che come sempre non usa giri di parole per esternare il suo pensiero.

"Contro Cremona, che ha avuto il merito di vincere, non mi sono riconosciuto nell’atteggiamento della squadra. Non è mia abitudine scaricare le responsabilità, ma sono rimasto deluso dalle facce, dagli atteggiamenti, dagli sbuffamenti. Mi sentirò con la proprietà per capire se il problema sono io. Siamo ancora in corsa per la salvezza, mentre l’obiettivo playoff si è infranto con queste tre ultime sconfitte. C’è qualcosa che non va nell’atteggiamento. Se non cambia, non andiamo da nessuna parte. Se farmi da parte servirà a dare una scossa alla squadra, allora lo farò. Questo atteggiamento non è rispettoso nei confronti della proprietà, degli sponsor e della pallacanestro. Queste facce vanno portate altrove. La pallacanestro è gioia, sembrava stasera che stessimo a un funerale. Se la proprietà reputerà sia giusto cambiare allenatore per far tornare il sorriso sui volti di questa squadra, io non avrò problemi a farmi da parte".