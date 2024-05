Basket, playoff Serie A: Bologna piega Venezia anche in gara-2

basket playoff

La Segafredo vince quasi allo scadere 79-78 ed è a un passo dalle finali Scudetto

Non fa sconti Bologna nelle semifinali playoff di Serie A di basket, la Segafredo trionfa in gara-2 contro Venezia con il punteggio di 79-78. La squadra di Banchi gioca un primo tempo spettacolare (47-30), trascinata dal solito Belinelli e da Mickey. Parks e Tucker riportano sotto la Reyer fino al sorpasso, ma i liberi di Cordinier e la difesa di Hackett portano gli emiliani al trionfo. La serie (2-0 in favore di Bologna) si sposta in Veneto.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 79-78 (2-0)

Successo al cardiopalma per Bologna, 79-78 in gara-2 delle semifinali playoff contro Venezia. Partenza a razzo dei padroni di casa, che infilano subito tanti canestri e mettono in campo un’intensità difensiva notevole. Dunston e Pajola salgono in cattedra per la Virtus, con gli ospiti che segnano solamente con Tessitori nella prima metà abbondante di primo quarto. Gli emiliani volano via, e alla prima pausa breve sono avanti 28-15. Nel secondo periodo le cose non cambiano: la difesa degli uomini di Banchi continua a fare la differenza, con la Reyer che non riesce minimamente ad accorciare le distanze. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con diciassette punti di differenza, con la Segafredo avanti 47-30. Belinelli e Mickey trascinano i padroni di casa anche nel terzo periodo, ma gli uomini di Spahija reagiscono e trovano le forze per ridurre il gap sotto le dieci lunghezze. Tucker inizia a carburare insieme a De Nicolao, e a seicento secondi dalla fine i veneti inseguono sul 64-57. Shengelia esce per falli all’inizio dell’ultimo periodo, con gli ospiti che tornano addirittura sul -5. Simms, Parks e Tucker spingono l’Umana fino al sorpasso nei minuti finali, con le due squadre che rimangono punto a punto negli ultimi trecento secondi del match. Cordinier segna i due liberi del controsorpasso a quattro secondi dal termine, poi la difesa di Hackett fa la differenza. Vince Bologna 79-78 e porta la serie (che ora si sposta a Venezia) sul 2-0.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia 79-78 (28-15, 47-30, 64-57)

Virtus Segafredo Bologna – Pajola 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Belinelli 14 (1/4, 4/6), Cordinier 10 (1/4, 1/1, 5/8 tl), Dunston 9 (3/4 da 2, 3/5 tl), Shengelia 5 (1/5, 0/1, 3/4 tl); Dobric (0/1 da 2), Polonara 11 (3/3, 1/1, 2/2 tl), Abass 5 (1/4 da 3, 2/2 tl), Hackett 9 (2/3, 0/1, 5/7 tl), Mickey 9 (3/4, 1/2), Mascolo, Zizic 2 (1/1 da 2). All. Banchi.

Umana Reyer Venezia – Spissu 6 (0/1, 2/8), Parks 14 (5/9, 0/1, 4/4 tl), Wiltjer (0/1, 0/3), Tessitori 9 (4/8 da 2, 1/1 tl), Tucker 13 (3/4, 0/3, 7/8 tl); Heidegger 6 (0/1, 1/6, 3/4 tl), Casarin 3 (1/2 da 3), De Nicolao 11 (1/1, 2/4, 3/4 tl), Brooks 2 (1/1 da 2), Simms 14 (4/6, 0/2, 6/6 tl). N.e. Janelidze, Kabengele. All. Spahija.