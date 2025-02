Bologna, parla Visconti: "Qui mi sento migliorato in tutto"

Intervistato da Domenico Latagliata su “La Stampa – Torino”, Riccardo Visconti ha raccontato delle sue origini torinesi: “Ero poco più di un bambino, sì. Poi, il trasferimento a Venezia vincendo lo scudetto Under 18 nel 2016 e facendo parte del gruppo che l'anno successivo ha vinto il tricolore. Mi sento ancora torinese? Certamente, anche se dei miei quasi 27 anni ne ho trascorsi circa la metà in giro per l'Italia. Torino però è casa, ci vive la mia famiglia e torno sempre volentieri”. Visconti ha un rapporto particolare con Shengelia: “Toko è un mito, una persona pazzesca che non ti fa mai pesare la sua grandezza. Sembra un orso, in realtà mi ha riempito di consigli e ha voluto sapere tutto di me fin dai primi giorni in cui ero arrivato a Bologna". Riccardo si aspettava comunque sinora di non avere molto spazio nelle rotazioni bianconere: “Sì, perché qui il livello è davvero altissimo. Mi sento però migliorato in tutto, sia come giocatore che come persona: ho davvero capito, da gente come Shengelia e Belinelli, cosa serve per arrivare in alto. Futuro? Il mio contratto scadrà a giugno: cerco di godermi ogni momento, poi si vedrà. Più avanti, mi piacerebbe anche fare un'esperienza all'estero”.