Bologna, Morgan: "Vogliamo continuare a migliorare e costruire"

Le dichiarazioni di Matt Morgan alla vigilia della sfida di Campionato: “Contro Trieste ci aspetta una gara tosta, vogliamo mantenere il nostro slancio e disputare una buona partita davanti ai nostri tifosi che saranno davvero importanti per noi. Vogliamo vincere, ma vogliamo continuare anche a migliorare e a costruire. I nostri principi sono continuare a giocare insieme ed essere una squadra. Vogliamo ottenere la terza vittoria di fila e per fare ciò dovremo essere concentrati dall’inizio e per tutti i 40 minuti”.