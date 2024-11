Eurolega: Bologna contro la capolista Fenerbahce, per Milano c'è il Maccabi

Ultimi sforzi prima della stop per concentrarsi sulla finestra dedicata alle Nazionali. Virtus e Olimpia in campo per il Round 11 di Eurolega e con obiettivi diversi: per Bologna c'è la necessità e il desiderio di trasformare in vittoria le buone prestazioni delle ultime giornate, per Milano la possibilità e la convinzione di poter consolidare un percorso europeo che sta cominciando ad assumere una forma più consona a quelle che sono le ambizioni della formazione di Ettore Messina.