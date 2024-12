Bologna, Jakovljevic: "In emergenza affrontiamo una delle più in forma d’Europa"

Le dichiarazioni di coach Nenad Jakovljević alla vigilia della trasferta di Milano: "In una situazione di emergenza affrontiamo una delle squadre più in forma d’Europa. Il nostro obbiettivo principale sarà legato alla nostra difesa, individuale e di squadra. Milano è offensivamente molto versatile e talentuosa, pur conoscendola bene gioca in un modo imprevedibile, veloce e con tanti giocatori in grado di fare canestro. Dovremo affrontare questa sfida con grande determinazione e consapevolezza dei nostri mezzi".