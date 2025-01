Bologna, Ivanovic: "Vittoria importante per il morale"

Le parole di Coach Ivanovic al termine della gara vinta contro il Bayern Munich: “Vittoria importante, per il nostro morale. Cerchiamo di migliorare un po’ ogni partita, e stasera – a parte i primi 3-4 minuti – la nostra difesa è stata molto buona e siamo stati pazienti in attacco. Un partita davvero completa. Nell’ultimo quarto avevamo un vantaggio ampio, ma abbiamo rischiato, il Bayern è una squadra eccellente ha tanti tiratori se hanno spazio, ma abbiamo avuto la calma e la concentrazione per vincere.”