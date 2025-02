Dopo la gara con Tortona ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Per noi era molto importante questa gara, una partita da approcciare con energia, cosa che a volte ci era mancata. Stasera abbiamo iniziato in maniera molto concentrata: abbiamo vinto, ma abbiamo vinto contro un’ottima squadra perché mi piace come gioca Tortona”.