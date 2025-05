Bologna, Ivanovic: "Shengelia voleva giocare a tutti i costi"

Ha parlato in conferenza stampa Dusko Ivanovic: “Partita dura, drammatica, eravamo pronti per giocare questo tipo di gara. Congratulazioni a Venezia, ha giocato con alte percentuali: penso che il nostro spirito combattivo è stato molto importante, ma questo è stato solo il quarto di finale. Il nostro obiettivo è la finale e vincerla, eravamo obbligati a giocare questo tipo di partita. Shengelia? Toko voleva giocare, stamattina me lo ha detto e gli ho risposto che non avrebbe dovuto giocare ma lui voleva a tutti i costi. È un leader e un combattente: probabilmente le ultime tre azioni hanno deciso la partita".