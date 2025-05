Dusko Ivanovic ha parlato dopo la sconfitta della Virtus in Gara 4 contro la Reyer: "Una partita tosta, congratulazioni a Venezia che ha giocato meglio alla fine, hanno segnato dei tiri, noi li abbiamo sbagliati. Siamo 2-2. Noi abbiamo lottato tutta la stagione per arrivare primi e avere il vantaggio del campo, e giocheremo Gara 5 in casa. Shengelia non ci sarà. Polonara vedremo, aveva la febbre e non lo sappiamo". condividi tweet