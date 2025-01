Bologna, Ivanovic: "Sassari avrà tanta energia, ambizione e voglia"

Dusko Ivanovic, coach Virtus Segafredo Bologna: “Come tutte le squadra che cambiano guida tecnica, avranno tanta energia, ambizione e voglia di combattere. Sassari ha ottimi tiratori e buone guardie che possono sia creare gioco sia segnare: giocano in maniera veloce, con azioni rapide e prediligono molto il gioco in transizione. Sarà dunque fondamentale per noi controllare il ritmo della partita. Oggi arriverà a Bologna un nuovo giocatore, Justin Holiday: in comune accordo e nei prossimi giorni lavoreremo e vedremo insieme cosa fare.”