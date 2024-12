Bologna, Ivanovic: "Abbiamo giocato solo per 23-30 minuti"

Dopo la gara contro Trento ha parlato in conferenza stampa coach Ivanovic: “Congratulazioni a Trento, hanno giocato per 40′, noi ne abbiamo giocati forse 25′-30′. Nel terzo quarto il nostro inizio è stato difficile e Trento ha approcciato bene fin da subito, trovando il modo per aggredirci e metterci in difficoltà, specialmente a rimbalzo offensivo, specialmente nell’ultimo periodo. Stanchezza? Non è la motivazione, dobbiamo essere pronti a giocare ogni partita. La stanchezza non è la ragione per cui abbiamo giocato un terzo quarto così, non c’è la scusa di aver giocato due giorni fa con il Barcellona”.