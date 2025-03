Il prepartita di Will Clyburn: “Giocheremo un’altra partita in un ambiente caldo e con una grande atmosfera. I nostri avversari hanno bisogno di fare risultato per arrivare fino in fondo, noi dovremo giocare il nostro basket per prepararci al finale di stagione. Dovremo scendere in campo per giocare in maniera dura e per migliorare dopo ogni prestazione.”