Bologna, Banchi: "Possiamo invertire la tendenza della stagione"

La conferenza stampa post-gara di Luca Banchi: "Dobbiamo restare fiduciosi e credere in noi stessi. Abbiamo provato ancora una volta che possiamo invertire la tendenza di questa stagione. La lega francese è molto competitiva, come la nostra. Paris sta vivendo su una nuvola, tutto va bene, hanno grande fiducia. La stagione è lunga, ma a oggi sono una squadra molto pericolosa da affrontare. Non bisogna perdere troppo tempo a festeggiare vittorie o rimpiangere sconfitte, noi purtroppo stiamo parlando di sconfitte. Un anno fa noi stavamo vivendo più o meno la stessa situazione di Paris, ed è un bel ricordo. Ma ora dobbiamo provare di essere in grado di reagire alle avversità".