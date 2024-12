Brescia, Bilan: "Poeta ci infonde forza e sicurezza"

Tra le pagine del Corriere dello Sport, l'intervista a Miro Bilan tratta diversi temi legati alla stagione del centro croato e della sua Germani Brescia: "Non soffriamo di vertigini, perché questa stagione la stiamo costruendo dal primo giorno di ritiro. Una sorpresa? Lo lasciamo dire agli altri. Noi siamo convinti di ciò che stiamo facendo. L’obiettivo ora è tutto puntato alla Final Eight di Coppa Italia di Torino. Correre troppo in avanti non avrebbe senso. Coach Poeta? Sa sempre trovare le parole giuste da dire al momento giusto. Una sorpresa? Non per noi. È il nostro equilibratore. È un grande gestore della nostra testa ma sa sempre aggiungere qualcosa di nuovo. La classifica parla chiaro: se siamo lassù, tanto merito è suo. Ci infonde forza e sicurezza. Ho giocato accanto a tanti, ma di realizzatori come Amedeo (Della Valle, nda) ne ho avuti pochi. È velocissimo nel costruirsi il tiro, freddo. Fa tutto con una naturalezza pazzesca ma sa anche mettersi al servizio degli altri. È molto facile giocargli accanto".