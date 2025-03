Sassari, Bibbins: "Trapani? Importante valutare il nostro potenziale"

Al fianco di coach Bulleri per presentare Dinamo Sassari-Trapani Shark (sabato 29, ore 20), per i sardi si è visto in conferenza stampa Justin Bibbins: "Siamo carichi dopo le ultime due vittorie. Affrontiamo Trapani, capolista non a caso. Non sarà semplice, ma cercheremo di mettere l'attenzione su difesa e rimbalzi, come accaduto nelle ultime settimane. Siamo fiduciosi, sarà dura ma credo nella squadra. Si tratta di un test importante per valutare il nostro potenziale. Trapani è una squadra fisica, aggressiva e veloce. Per giocarci le nostre carte dovremo alzare il livello del gioco. In casa possiamo riuscirci anche grazie al supporto del nostro pubblico: ci ha sempre sostenuto tra alti e bassi e merita una soddisfazione del genere. Il nuovo quintetto con 3 guardie? La squadra ne guadagna in termini di condivisione del pallone. Nessuno di noi è individualista: nel caso in cui la difesa avversaria dovesse aumentare il livello di fisicità su di me, ci sarebbero altre due playmaker in grado di sviluppare il gioco. In questo modo il coach avrà a disposizione diversi assetti a seconda delle situazioni e delle caratteristiche degli avversari. Può essere importante anche per cambiare ritmo alle partite".