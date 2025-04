Bianchini: "NBA a Roma? Il basket ha bisogno di grandi piazze"

Le pagine del Corriere dello Sport odierne ospitano le parole di Valerio Bianchini. Interpellato sull'inclusione di Roma nei progetti europei dell'NBA, lo storico coach ha risposto così: "Il basket ha bisogno di grandi piazze e Roma lo è per eccellenza. Per usare però dall'anonimato in cui è crollata dopo l'addio di Tori servono imprenditori e sponsor. La serie B, dove gioca la nuova Virtus 1960 che comunque ha riacceso la passione della base, non basta. Servono grandi personaggi, risultati, un impianto più grande del Palazzetto. Non è un caso che la NBA voglia Roma, accanto ad altre grandi metropoli, nel suo nuovo progetto. Ha intuito le potenzialità pazzesche di questa città. NBA è un'azienda che produce utili e un nuovo club, che prenda parte al torneo che FIBA e americani vogliono organizzare, farebbe da traino a tutto il basket italiano".