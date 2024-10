Napoli vuole rialzarsi, ecco Green e Bentil: "Portiamo leadership ed esperienza"

Dichiarazione di Ben Bentil:

"Ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di venire a giocare qui e di far parte di questa famiglia. Quando ero a Milano non sono venuto a giocare contro Napoli, ma anche da lontano mi sono immediatamente reso conto di che tipo di atmosfera ed energia Napoli ed i suoi tifosi possono portare. Se siamo qui è perché vogliamo provare questo tipo di esperienza. Speriamo e faremo di tutto per riportare quel tipo di atmosfera positiva, per vincere e giocare ad alto livello. Ho voglia di scoprire la città e la sua cultura. Mi ritengo un giocatore con esperienza e leadership. Molti non conoscono il tipo di rapporto che mi lega ad Erick Green, che considero un fratello maggiore, una persona che stimo tanto, tenendomi sotto la sua ala protettiva a lungo. Questo è uno dei motivi principali che mi ha portato a venire qui, anche per dimostrargli che può essere fiero di me e posso aiutarlo a portare leadership ed esperienza a questa squadra. Siamo qui per dimostrare ai nostri compagni cosa serve per portare a casa delle vittorie. Nello spogliatoio appena arrivato ho detto: Questo non è un funerale, che si vinca o che si perda noi facciamo un mestiere bellissimo, siamo fortunati ad avere questa opportunità e faremo di tutto per ottenere questo obiettivo".