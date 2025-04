Pistoia, Benetti: "Il pubblico si merita un atteggiamento migliore"

Il giocatore dell'Estra è tornato, sulle pagine del Tirreno, sulla sconfitta casalinga dei toscani contro Sassari: "È davvero complicato analizzare la partita, siamo molto amareggiati. Forse qualcuno non ha capito la gravità della situazione. Siamo in difficoltà, è chiaro. Finché stiamo in partita ci diamo una mano a vicenda, ma appena subiamo uno strappo degli avversari ci disuniamo: questo non è accettabile. Fino a che la matematica non ci condanna proveremo a dare tutto. Non sta bastando, ma daremo tutto per provare a evitare la retrocessione. Il pubblico si merita un atteggiamento migliore".