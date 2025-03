Sassari, Bendzius: "Fatte le scelte giuste nei momenti chiave"

A commentare la grande vittoria della sua Dinamo Sassari su Trapani (92-80) è stato il capitano dei sardi, Eimantas Bendzius (20 punti, 3/5 da 2 e 4/8 da 3, 4 rimbalzi per il lituano): "È stata una grande vittoria. Trapani è una squadra forte e siamo stati sotto nel punteggio, ma grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane in allenamento e in partita, siamo riusciti a costruire il nostro gioco e a spezzare il loro ritmo. Non ci siamo mai arresi, abbiamo reagito e abbiamo controllato la gara per quasi tutto il match, a eccezione dell’inizio. Questa vittoria è il frutto del lavoro di squadra: ognuno ha dato il proprio contributo e abbiamo fatto le scelte giuste nei momenti chiave. Il nostro gioco dipende da diversi fattori, ma sicuramente la velocità e la capacità del playmaker in transizione sono fondamentali per aumentare il ritmo. Oggi abbiamo trovato tanti tiri grazie a Thomas e alla condivisione della palla tra compagni, che ha creato spazi e soluzioni aperte".