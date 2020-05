Belinelli: "Inter, prendi LeBron: con Lukaku coppia fortissima"

Marco Belinelli attende il nuovo via al campionato NBA: "Negli Usa la situazione è migliorata ma non ci sono ancora date certe: rimane un po' di paura ma l'importante è che si riparta solo con il 110% della sicurezza". C'è spazio per una nostalgia azzurra: "Mi manca, speriamo presto di vincere qualche trofeo con l'Italia". E allora nel frattempo i festeggiamenti per i dieci anni del Triplete della sua Inter: "La Champions vinta il ricordo più bello". Un consiglio di mercato a Marotta? "Prendere LeBron: con Lukaku sarebbe una coppia atleticamente fantastica!"scherza la guardia di San Antonio.