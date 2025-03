La UNAHOTELS Reggio Emilia perde 96-90 sul parquet del BAXI Manresa nella quinta giornata della Round of 16 di Basketball Champions League. Per la squadra di coach Dimitris Priftis sono andati in doppia cifra Vitali (19 punti con 5/6 da tre), Barford (17 punti) e Cheatham (16 punti).