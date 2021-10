Basket, Serie A: Virtus Bologna e Sassari ko, successi esterni per Treviso e Reggio Emilia

SERIE A

Napoli e Brescia compiono l’impresa rispettivamente contro i campioni d’Italia e i sardi, risale in classifica anche Trieste

Primo ko stagionale per i campioni d’Italia in carica: la Virtus Bologna cade a Napoli 92-89 e si stacca così dal primo posto occupato a punteggio pieno (10) dall’Olimpia Milano, ora unica capolista della Serie A di basket. Niente aggancio in seconda posizione per Sassari dopo la sconfitta casalinga per 76-65 contro Brescia. Bene anche Treviso (79-75 a Trento), così come Trieste contro Tortona (88-57). Ok Reggio Emilia a Varese: 106-67.

GEVI NAPOLI BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 92-89

Colpaccio di Napoli, che impone al PalaBarbuti la prima sconfitta stagionale a Virtus Bologna sottotono e apparsa un po’ stanca. La sfida si accende nella seconda parte del primo quarto rimanendo comunque sempre sul filo dell’equilibrio. Al 10’, Napoli avanti 23-20. Virtus meno determinata che subisce la fisicità e la difesa dei campani, con McDuffie sugli scudi. All’intervallo padroni di casa volano sul 48-37. I bianconeri si svegliano nella ripresa del gioco, portandosi in scia tornando fino a -1 sul 53-52, ma poi ricadono pericolosamente a -10 sul 68-58 al 30’. La sfida procede ancora a strappi, ma la Gevi tiene a lungo il vantaggio in doppia cifra. La Virtus ci prova fino alla fine e risale da -12 a -1 sul 88-87 a 15” dalla fine. Sul fallo sistematico, Mayo fa 2 su 2 dalla lunetta; Cordinier altrettanto. I liberi finali sono di Elegar, con la Virtus che a fil di sirena finale fallisce la tripla del possibile supplementare.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GERMANI BRESCIA 65-76

Impresa anche da parte di Brescia, che centra la sua seconda vittoria in campionato con una prestazione maiuscola sul campo di Sassari. Un match che vede sugli scudi la coppia Della Valle- Mitrou Long: 21 i punti messi a segno dall’italiano, 17 invece quelli dello statunitense. Arriva quindi la seconda vittoria consecutiva per i lombardi: un successo che va a confermare i miglioramenti visti negli ultimi tempi. Germani sempre in totale controllo: capolavoro nella ripresa con la grande difesa bresciana a farla da padrone. Nella metà campo offensiva ci ha pensato ancora una volta Amedeo Della Valle ad affossare i sardi, che non sono più riusciti a riprendere il filo del discorso. Sassari che fallisce l’aggancio al secondo posto occupato da Virtus Bologna e Brindisi.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 75-79

Treviso espugna Trento in un finale thrilling. Dopo un 7-0 con cui Treviso apre le danze, Trento riaggancia gli avversari; alla prima sirena il punteggio recita 21-26. Nel secondo periodo i tanti errori rallentano il punteggio, ma è Trento a trarne beneficio con il 37-36 di vantaggio all’intervallo. I tridentini conservano il vantaggio, poi l’alley oop per Caroline fa impazzire il PalaTrento sul 55-49 dopo 7’ nel terzo quarto. Il timeout di Menetti raddrizza il trend della compagine veneta sul -1 che apre l’ultimo atto della partita. Nel quarto periodo Russell e Sokolowski spingono il vantaggio per Treviso, ma le bombe di Forray tengono Trento in piena partita sul 69 pari. In un finale concitato, Sokolowski pesca la tripla pesantissima del 71-76 a meno di 40”: i bianconeri gettano le ultime energie ma non basta, finisce 75-79.

OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 67-106

Reggio Emilia rialza la testa alla grande dopo due sconfitte consecutive. Gli ospiti partono fortissimo già dalle prime battute e volano sul 19-25 nel primo quarto. Nel periodo successivo arriva un parziale di 11-24 in favore dei reggiani, che arrivano all’intervallo addirittura sul +19 (30-49). Gli emiliani riescono ad andare a segno indifferentemente con tutta la squadra, mentre i padroni di casa provano ad aggrapparsi ad un buon Alessandro Gentile ea alle triple di Kell. Ad inizio terzo quarto i lombardi provano generosamente a rientrare in partita. Reggio, però, ci mette pochissimo a vanificare gli sforzi avversari e, con le triple di Crawford, Johnson e Strautins, incrementa il proprio vantaggio quando mancano 10’ al termine (50-76). L’ultimo periodo serve solamente per limare il punteggio finale: 67-106.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA 88-57

È un’affermazione netta quella con la quale Trieste demolisce una Tortona che, fino a prima di questo match, aveva sempre vinto in trasferta ma che stasera conosce la dura legge dell’Allianz. Sagaba Konate, sempre più concreto, piazza una partita da 17 punti e 7 rimbalzi; Marcos Delia fa 13+8, in doppia cifra vanno anche Andrejs Grazulis (14) e Adrian Banks (12) mentre Corey Sanders chiude la sua partita con 9 punti e 6 assist. Nel secondo tempo l’intensità di Trieste non viene mai pareggiata da Tortona, che ancora nel terzo periodo tenta comunque di restare attaccata alla partita, ma poi in un lampo, nel quarto conclusivo, si scioglie consentendo il mega-parziale che alla fine trascina i giuliani sul +31. Anche se il match, in realtà, era già chiuso dopo 30 minuti.