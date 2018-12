Nba, Jaren Jackson Jr: "Ho imparato a stoppare grazie ai videogiochi"

29/11/2018

Dotato di incredibile versatilità difensiva e tiro in attacco, Jaren Jackson Jr è un giocatore di quelli su cui puntare soprattutto per lo stile di gioco, assolutamente indispensabile nell’NBA contemporanea che richiede supporto in tutte e due le metà campo, cosa che Jaren concede in maniera naturale. Il pubblico lo ha conosciuto quando si è collocato come uno dei migliori stoppatori della NCAA mettendo in evidenza le sue incredibili doti di lettura del gioco avversario e di agilità, mix esplosivo se abbinati ai 224 centimetri della sua apertura ‘alare’. Il giovane centro dei Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr., non ha perso le buone abitudini stoppando un incredibile numero di palloni nelle prime partite della carriera in NBA, ultima quella giocata la scorsa domenica contro i New York Knicks al FedExForum di Memphis, dove ha totalizzato ben 7 stoppate.