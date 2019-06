Basket, playoff: Cremona sul 2-1, Venezia k.o. 75-73 al supplementare

03/06/2019

Non può che essere bilanciata una semifinale playoff tra due squadre che in regular season hanno chiuso entrambe con 40 punti. La storia della serie conferma l'equilibrio, gara-3 lo certifica. Punteggi bassi al Taliercio, smossi nel primo quarto da Austin Daye da una parte e Wesley Saunders dall'altra: 10-8 per l'ex Detroit e San Antonio, in un parziale che finisce 20-18 per la Reyer. Nei dieci minuti successivi la Vanoli parte a razzo, con un parziale di 11-0 in cui sono fondamentali le triple di Giampaolo Ricci e Giulio Gazzotti e il gioco da tre punti di Andrew Crawford. Gli orogranata però reagiscono e trovano un controparziale di 9-2 con il quale pareggiano i conti (31-31), tuttavia devono chiudere l'intervallo sotto 35-33 a causa della tripla di Peyton Aldridge. In apertura di ripresa si ripete il canovaccio del secondo quarto, perché Cremona scappa ancora e questa volta raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio (45-35). Nell'economia del break di 10-2 è importante l'apporto di Mangok Mathiang, che detta legge con la sua fisicità sotto canestro fin quando non viene arginato dai falli e da un Mitchell Watt che nel terzo quarto aumenta di netto le percentuali (60% dal campo, poi limato a 54), alza il muro in difesa e chiude la gara con cinque stoppate, di cui una su Mathiang che fa venir giù il Taliercio. Aggrappandosi a Watt, a uno Stefano Tonut da doppia cifra (11 punti) e al ritrovato Daye, la Reyer riacciuffa la partita e trova le forze per andare addirittura sul 57-52 in apertura dell'ultima frazione. Battaglia punto a punto negli ultimi minuti: si sveglia dopo 20' di letargo Saunders, che segna la tripla del 63-63 a 25" dalla sirena. L'Umana prova a vincerla con Watt, ma Crawford risponde da Mvp con un layup a tempo quasi scaduto. Mathiang blocca l'ultimo assalto della Reyer: si va all'overtime, dove l'ex Charlotte termina il suo match per falli. Si sblocca Travis Diener, incredibilmente a zero dopo 40', ma è con una tripla di Saunders (dalla stessa posizione di quella che ha indirizzato il match verso il supplementare) che Cremona mette definitivamente il naso avanti: 71-69, un +2 che diventa +4 con una penetrazione di Vojislav Stojanovic, bravo a prendere il tempo a Michael Bramos e a chiudere di fatto la partita con un layup. Finisce 75-73 per gli ospiti: replay previsto per mercoledì 5 giugno, Venezia deve vincere per allungare la serie.