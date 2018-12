Basket, Nba: Belinelli non brilla, San Antonio ancora ko

05/12/2018

San Antonio Spurs-Utah Jazz 105-139

Continua la crisi per la squadra di Gregg Popovich, che con la pesante sconfitta di stanotte cade in penultima posizione, meglio solo dei Phoenix Suns. I Jazz, seppure in un periodo non eccezionale, approfittano della situazione negativa dei texani per portare a casa un’importante vittoria. Partita non brillante per l'azzurro Marco Belinelli che nei 23' disputati mette a segno solo 5 punti e 3 assist, con il 20% dal campo (1/5) e il 25% da oltre l'arco (1/4). Migliori per Utah sono Mitchell (20) e Gobert (18 punti e 10 rimbalzi).



Chicago Bulls-Indiana Pacers 90-96

È la partita del ritorno sul parquet per il finlandese Lauri Markkanen (fermo ai box da fine settembre a causa di un infortunio al gomito sinistro) che non ha avuto problemi a rientrare nel ritmo Nba, con una prestazione da 21 punti e 10 rimbalzi per i suoi Bulls. La situazione in casa Chicago non è delle migliori in quanto le vittorie su 25 partite disputate fino ad ora sono solo 5. Nella notte i Pacers hanno proposto quattro giocatori in doppia cifra: Collison (23), Turner (18 punti con 11 rimbalzi), Bojan Bogdanovic (14) e Evans (10). Tutti indispensabili per la vittoria numero 14 in stagione.



Orlando Magic-Miami Heat 105-90

Derby della Florida quello disputato tra Orlando e Miami, a portare a casa il successo sono stati i giovani Magic, che stanno affrontando un ottimo inizio di stagione considerando le aspettative della pre-season. Protagonista della partita, Aaron Gordon con 20 punti e 13 rimbalzi, doppia-doppia anche per Vucevic che mette a segno 19 punti e 10 rimbalzi. Miami non gioca una buona partita, si salvano solo Winlsow (14 punti) e Olynyk (13).



Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 102-111

Partita molto importante per entrambe le franchigie attualmente in lotta per rimanere in zona playoff nella combatuttissima Western Conference. I Mavs con la vittoria di stanotte volano al settimo posto riuscendo a superare i Blazers fermi in ottava posizione. Doncic (21 punti), Jordan (12 punti con 17 rimbalzi) e Matthews (17) trascinano Dallas al successo. Inutili gli sforzi di Lillard che vede la sua prestazione da 33 punti (con 8 rimbalzi e altrettanti assist) perdere valore a causa della sconfitta.



Sacramento Kings-Phoenix Suns 122-105

Tutto liscio per i Kings, che dopo aver piazzato un impressionante parziale di 36-9 nel primo quarto, per il resto della sfida si limitano a controllare. Sacramento con il successo ai danni dei Suns porta il suo record a 12 vittorie e 11 sconfitte, collocandosi al nono posto nella Western Conference. Migliori per i Kings: Hield (20 punti), Bogdan Bogdanovic (14) e Fox (16). Nei Suns bene Melton (21), Ariza (14) e Jackson (14).