Basket, Virtus Bologna: Markovic positivo al Covid-19

È Stefan Markovic il giocatore positivo al coronavirus della Virtus Segafredo Bologna. Lo fa sapere la stessa società di basket emiliana che nei giorni scorsi aveva comunicato che era stata individuata una "debole positività" di un membro del "team squadra". Questa mattina Markovic non è salito sul pullman con destinazione Folgaria, in Trentino, dove i bianconeri cominceranno a preparare la prossima stagione. "Markovic, in seguito all'ultimo tampone negativo - spiega la Virtus - attende il doppio negativo per poter aggregarsi al gruppo".