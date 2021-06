Basket, ufficiale: Scariolo nuovo allenatore della Virtus

Cambio in panchina in casa Virtus Pallacanestro, fresca di titolo di campione d'Italia, dopo aver battuto Milano nella serie finale. Non sarà più Sasha Djordjediv a dirigere la V Nere, il suo posto sarà preso da Sergio Scariolo. Lo annuncia il club bolognese bianconero comunicando che il nuovo tecnico sarà presentato martedì 22 giugno alle 11.30 alla Virtus Segafredo Arena in presenza del patron Massimo Zanetti.