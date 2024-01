Basket, Treviso in ripresa: "Ci stiamo togliendo il vizio di buttare via le partite"

L'INTERVISTA

Il presidente della formazione veneta, Paolo Vazzoler, parla dell'inizio di stagione e della prossima sfida contro una delle squadre più in forma del campionato di basket: la Varese di Mannion

In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset, Paolo Vazzoler ha fatto il punto sul periodo di forma della sua Nutribullet Treviso. La formazione veneta, allenata da Frank Vitucci, sta risalendo la china in Serie A di basket dopo un inizio shock con nove sconfitte di fila: "Campionato molto strano, non ci aspettavamo di essere dove siamo, non ci aspettavamo l'inizio che abbiamo avuto. Siamo intervenuti sul mercato perché per quanto belle siano le tessere di un puzzle, ciascuna deve stare bene accanto alle altre tessere per comporre l'immagine: evidentemente il nostro puzzle non era perfetto. I due interventi fatti (Robinson e Olisevicius) sono serviti a dare una sferzata alla squadra, hanno aiutato a fare delle buone partite, ma soprattutto ci hanno permesso di cominciare a lavorare meglio in difesa".

La formazione veneta è reduce da una sconfitta dopo quattro successi di fila: "Domenica contro Pistoia è stata una partita difficile. Loro hanno giocato bene, con delle medie incredibili. Che poi è la caratteristica del campionato di quest'anno: trovare squadre che hanno medie incredibili da tre. Fa capire come a volte la testa è più importante rispetto a forma fisica e talento tecnico puro".

© IPA

La Nutribullet Treviso affronterà la Openjobmetis Varese di Nico Mannion nel weekend: "Anche loro hanno sofferto un po’, hanno fatto degli innesti decisamente significativi e la partita di sabato scorso è stata incredibile per quello che hanno fatto, credo che rimarrà negli annali perché i primi due quarti hanno fatto delle cose incredibili. È la riprova della leggerezza mentale con cui sono andati in campo, in cui tutti hanno espresso delle medie incredibili, hanno espresso caratteristiche tecniche che non sono nel loro DNA e hanno giocato in maniera incredibile. Starà a noi capire che per vincere servirà giocare bene in difesa: saper difendere contro qualcuno ti consente poi di sapere che puoi sbagliare anche in attacco. Se consenti alle squadre di giocare con il loro ritmo, la loro l'intensità, con coraggio, diventa difficile ogni partita".

La speranza è di arrivare al giro di boa con un successo: "Loro sono carichi, noi dobbiamo essere carichi anche perché si chiude il girone d’andata. Se dovessimo fare ciò che mi auspico, saremo allo stesso punteggio dell’anno scorso. Ma con un atteggiamento nell'ultimo mese che ha fatto capire che ci stiamo togliendo il vizio di buttare via le partite e di lasciare l'inerzia della partita agli avversari".