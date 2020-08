Basket, tragedia a Belgrado: morto l'ex Stella Rossa Michael Ojo

Il mondo del basket è in lutto per la morte improvvisa di Michael Ojo, centro 27enne che aveva da poco lasciato la Stella Rossa di Belgrado. Il cestista nigeriano è rimasto vittima di un infarto durante un allenamento. Ad annunciarlo è stato lo stesso club serbo, con il quale i rapporti si erano chiusi lo scorso 30 giugno, alla scadenza del contratto: "La morte improvvisa e scioccante di Michael Ojo ha colpito profondamente tutti - si legge in una nota della società - I giocatori, gli allenatori, i dirigenti e il consiglio di amministrazione del club, nel quale è stato accolto fin dal primo giorno".