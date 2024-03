Basket, Tortona si rituffa sul campionato: "Una pausa per conoscersi meglio"

LE PAROLE DEL COACH

Il coach della Bertram, De Raffaele, in vista della sfida contro Pistoia: "Decisiva la capacità di limitare il loro talento offensivo"

Walter De Raffaele, coach della Bertram Derthona Tortona, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Dopo la pausa del campionato per disputare Coppa Italia e qualificazioni a EuroBasket 2025, la formazione piemontese è pronta a tornare in campo: "Sono state tre settimane molto utili, un po' per recuperare energie spese, ma soprattutto per cercare di fissare alcuni concetti. La qualità del lavoro è stata buona, nonostante le assenze dei giocatori che sono rientrati questa settimana che erano con le Nazionali. Una pausa che è servita per trovare ancora più conoscenza tra i vari giocatori".

Il prossimo match della Bertram sarà contro l'Estra Pistoia: "È una squadra di grande talento offensivo, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Un talento offensivo che viene amplificato quando giocano in casa grazie a un pubblico meraviglioso che conosco veramente molto bene. Prendono molta energia. Credo che sarà fondamentale la capacità di seguire il piano partita all'interno di un palazzetto che sarà molto caldo. Una partita dura, sarà decisiva la capacità di limitare questo talento che Pistoia esprime sia in campo aperto che sulla metà campo".