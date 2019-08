Basket, Teodosic ko: salta i Mondiali con la Serbia

CHE TEGOLA

Brutta tegola per la Serbia di coach Sasha Djordjevic, che ai Mondiali in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre non potrà contare sulla straordinaria classe di Milos Teodosic. Il nuovo play della Virtus, 32 anni, non parteciperà alla spedizione della nazionale serba per una recidiva della fascite plantare (che lo aveva fermato già in passato) accusata nell’amichevole casalinga di sabato a Belgrado contro la Lituania vinta 72-68 dai padroni di casa.

“Si tratta nuovamente di fascite - ha confermato con un comunicato la federbasket serba - Nei prossimi giorni vedremo come reagirà ai trattamenti e faremo nuovi esami per saperne di più sui tempi di recupero”. Gli accertamenti cui è stato sottoposto il giocatore hanno poi dato la certezza del forfait di Teodosic, che dunque non affronterà l'Italia nel girone della Coppa del Mondo in sono inserite anche Filppine e Angola.

Vedi anche