Basket, supercoppa: Trieste e Sassari vincono all’esordio

Inizia bene il cammino del Banco di Sardegna Sassari nella Supercoppa italiana. I sardi hanno ragione della Vanoli Cremona 83-74 in una partita controllata fin dal primo quarto, con un Logan (21 punti e 5 rimbalzi) piuttosto ispirato. Sorride anche l’Allianz Trieste, che nel primo incontro della serata batte la Dolomiti Energia Trentino 94-83. Ottime prove di Konate, con 20 punti e 11 rimbalzi, e Lever, affidabile al tiro.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 83-94

Inizia con il piede giusto la stagione dell’Allianz Pallacanestro Trieste, che si impone sulla Dolomiti Energia Trentino 94-83 nella prima partita del girone D della supercoppa italiana. Il match comincia subito con un buon ritmo dei friulani, che si portano sul 9-4 e allungano dal 9-8 con quattro punti di Konate. Nella fase nevralgica del primo quarto alza il proprio livello Banks, sia in qualità di assistman per Delia sia come finalizzatore, per firmare il primo vantaggio in doppia cifra sul 20-10. Nel secondo quarto Trentino si avvicina presto, con cinque punti in un minuto di Delia e una tripla di Cavaliero. Trieste ritrova la fisicità di Konate e la leadership di Banks, che va all’intervallo lungo già in doppia cifra (13 punti) sul 49-40. Ancora una volta il ritorno in campo della Dolomiti Energia è rabbioso: trascinati da Reynolds (15 punti nel terzo quarto, 23 con 5 rimbalzi a fine partita), gli uomini di Molin si riavvicinano presto a -4 e poi anche a -1 a circa 4 minuti dalla nuova sirena. A questo punto però viene fuori l’esperienza di Fernandez, che sigla due triple pesantissime, prima per il 63-59 e poi allo scadere del quarto per il 73-64. Quest’ultima sembra proprio tagliare le gambe agli avversari, tanto che l’Allianz allunga con decisione all’inizio dell’ultimo quarto: Deangeli e cinque punti consecutivi di un Lever in crescendo, assistiti da Konate, portano i triestini addirittura a +20. Gli ultimi minuti sono pura statistica e differenza punti fino al 94-83 finale a favore di Trieste, a metà dell’opera per la final eight. Da segnalare in particolare l’impatto di Konate, che termina con 20 punti, 2 assist e 11 rimbalzi a referto: insieme a Lever (11 punti, 4 rimbalzi, 2/2 da dietro l’arco) può essere un giocatore chiave per la stagione.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI BASKET CREMONA 83-74

Il Banco di Sardegna Sassari batte Cremona 83-74 nonostante qualche passaggio a vuoto. Primi minuti con pochi punti e tanti errori al tiro. Nel primo quarto fa la differenza soprattutto Logan, che con un paio di triple guida i sardi a un parziale di 10 punti consecutivi. Lo statunitense viene aiutato da Bendzius e il primo parziale va in archivio sul 23-15 per Sassari. Cremona però non ci sta e reagisce con convinzione, in un momento del match in cui Poeta e Tinkle si prendono qualche responsabilità in più e realizzano canestri pesanti per presentarsi all’intervallo lungo sul -4, sotto 36-32, nonostante un Logan da 13 punti con 5/7 dal campo e il 60% da dietro l’arco. Cremona esce meglio dagli spogliatoi e torna ad avvicinarsi, fino ad arrivare a una sola lunghezza sul 41-40. Il terzo quarto vive di momenti; Sassari infila un parziale di 11-2, i lombardi rispondono con 11 punti consecutivi e passano avanti per la prima e unica volta, ma la tripla di Bendzius riporta i sardi avanti 55-53 poco prima della sirena. All’inizio del quarto decisivo si rivede Logan, che aiuta l’allungo in apertura di Sassari. Nell’arco di pochi minuti il vantaggio del Banco di Sardegna torna in doppia cifra, mentre la Vanoli spreca quanto di ottimo fatto nel terzo quarto con percentuali bassissime al tiro e una difesa disattenta. Poeta è l’ultimo a mollare (17 punti e 5 rimbalzi), ma ormai Sassari è lanciata verso il successo, che arriva puntuale 83-74. I sardi possono contare su degli ottimi Logan (20 punti e +17 di plus/minus) e Mekowulu (15 punti e 9 rimbalzi), oltre a un Bendzius chirurgico nei momenti chiave della partita. Per vincere il gruppo B servirà battere Varese.