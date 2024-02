Basket, Shields guida Milano: "Siamo qui per vincere trofei, iniziamo con la Coppa Italia"

IL FUORICLASSE

Shavon Shields, dopo aver saltato le ultime edizioni per infortunio, si prepara alle Final EIght di Coppa Italia: "Siamo tutti qui per vincere trofei. Che bravi Flaccadori e Bortolani, lavoriamo per trovare la migliore chimica"

Determinante nella notte magica di Eurolega contro il Real Madrid e sempre decisivo in campionato: Shavon Shields è sempre tra i protagonisti di Milano, che sta raddrizzando una stagione partita non nel migliore dei modi. Contro il Real è stato devastante: 27 punti, di cui 11 nel primo quarto, accendendo la partenza super dell'EA7. Adesso arriva la Coppa Italia, saltata per infortunio nelle ultime stagione. Shields si è raccontato in un'intervista pubblicata nell'edizione milanese de "La Repubblica".

"La Coppa Italia è un trofeo e tutti noi siamo a Milano per vincere trofei. La Coppa è un obiettivo, affronteremo squadre che ritroveremo nei playoff. In queste competizioni devi riuscire a essere migliore dei tuoi avversari per tre partite di fila e non hai tempo per riorganizzarti e ripartire dopo una sconfitta, devi dare il meglio ogni volta che scendi in campo".

La Coppa arriva in un momento buono, mentre l'inizio di stagione, per mille motivi, è stato decisamente complicato.

"Ogni stagione è diversa dall'altra, le situazioni e i giocatori cambiano. Ma siamo tutti dei professionisti e dei buoni giocatori, non abbiamo avuto il lusso di poter disputare un precampionato, dobbiamo semplicemente fare il più in fretta possibile nel raggiungere la nostra migliore versione".

Shields, insieme a Hines, è l'unico che ha giocato le final four di Eurolega del 2021 con l'Armani e sicuramente avrebbe sperato in risultati europei diversi. "Può essere frustrante affrontare situazioni al di fuori del tuo controllo, ma l'unica soluzione è lavorare per arrivare alla chimica migliore, non è facile quando cambi così tanto ogni tanto".

Tra le novità positive, sicuramente, Flaccadori e Bortolani. "Diego ha dato un contributo enorme in regia, dove è cresciuto, e nel mettere sotto pressione le difese: sono super contento per lui e per la squadra. Giordano ha un grande talento, personalità, fiducia, segna canestri da ko. Vederlo crescere di partita in partita è molto bello. Tutti e due, ogni giorno, vengono in palestra con un grande atteggiamento".