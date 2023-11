7A GIORNATA

Il punto su un nuovo turno del campionato di basket alle porte: si parte oggi con due anticipi (Bologna-Treviso e Napoli-Varese), domani il resto delle sfide

Archiviata la settimana dedicata al basket europeo, le formazioni italiane sono pronte a tornare in campo per la settima giornata di Serie A. Un turno che regala spunti interessanti: dalla necessità di riscatto di Bologna alla voglia di confermarsi di Milano, senza dimenticare il derby lombardo tra Brescia e Cremona che sembra destinato a regalare spettacolo sul parquet del Palaleonessa.

Dopo due sconfitte di fila tra campionato ed Eurolega e la prima vera frenata in una stagione fin qui perfetta, la capolista Virtus Bologna insegue un immediato riscatto nel testacoda con Treviso (oggi, ore 19:30), che fin qui non ha mai vinto. Luca Banchi, coach della V Nere, fa il punto: "Noi abbiamo l'assoluta urgenza di migliorare alcuni aspetti e dettagli del nostro gioco su entrambe le metà campo, quindi, a dispetto del poco tempo a disposizione, terremo a mente quanto accaduto nelle ultime uscite per cercare di trovare gli spunti per migliorare". Nel secondo anticipo di questo sabato la trasferta di Varese in casa di Napoli (ore 20:30), una delle squadre più in forma e reduce da una larghissima vittoria su Pesaro.

Domani, poi, il resto delle gare, con una Milano ritrovata dopo le due vittorie tra campionato ed Europa e impegnata contro Scafati (ore 17:00) per confermare i progressi sottolineati anche dal coach della Givova, Dino Sacripanti: "Abbiamo la sfida delle sfide contro l'Olimpia, una formazione che punta al titolo. Diciamo che ci saranno in palio due punti importanti, ma soprattutto una considerazione di noi stessi, una presa di coscienza su chi siamo e dove vogliamo andare".

Chi ha già capito dove vuole andare è Venezia, chiamata al riscatto contro Brindisi (domani, ore 18:00) dopo il primo KO in Serie A. A condividere la vetta insieme all'Umana Reyer e alla Virtus c’è Trento, in striscia positiva in campionato e a caccia del successo numero quattro di fila contro Sassari (domani, ore 18:00). Quindi la quarta capolista, Brescia, attesa dal derby lombardo contro una Vanoli (domani, ore 20:00) in estrema fiducia. Ne ha parlato anche Alessandro Magro, coach della Germani: "Cremona ha dominato la passata stagione e sta facendo veramente molto bene fino a questo momento, una squadra ottimamente allenata da coach Cavina che ha già fatto delle vittorie importanti, non ultima quella in casa contro Bologna".

Chi ha bisogno di un segnale di rinascita dopo aver perso nettamente - proprio contro Brescia - è la Tortona di Marco Ramondino, impegnata in trasferta contro Pesaro (ore 18:15). A chiudere il settimo turno di campionato e il programma di domenica sarà il match tra Reggio Emilia e Pistoia (ore 19:00).