Basket, Serie A: vincono Trento e Brindisi

SERIE A

La Dolomiti Energia trova il primo successo in campionato battendo Cremona 84-68. I pugliesi stendono Tortona 87-78

Festeggiano Trento e Brindisi nel sabato sera del campionato di Serie A di basket. La Dolomiti Energia centra la sua prima vittoria stagionale nella Lega con un convincente 84-68 contro Cremona, figlio anche delle ottime prestazioni di Reynolds (21 punti) e Caroline (19). Vittoria 87-78 a Tortona per i pugliesi, guidati dalle splendide prove di Nick Perkins (26 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) e Chappell (17 punti e 8 rimbalzi).

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-VANOLI BASKET CREMONA 84-68

Trento muove finalmente la sua classifica trovando la prima vittoria stagionale in campionato, 84-68 in casa contro Cremona. Appena dopo la palla a due la Dolomiti Energia parte con la voglia di chi ha perso i primi due match e non può permettersi un altro ko: con un’ottima costruzione dell’azione e una difesa attenta i trentini si portano presto sull’11-4. I lombardi però infilano un parziale di 15-1 e vanno alla prima sirena sul 22-18. Il parziale successivo si sviluppa in un braccio di ferro tra le due squadre, con sorpassi e controsorpassi nel punteggio e il giusto risultato di parità all’intervallo lungo, sul 40 pari. Nel terzo periodo l’incontro non cambia volto e le due formazioni si fronteggiano punto a punto: serve un canestro di Reynolds per evitare una nuova parità alla sirena, per il 62-60 Trento. I padroni di casa dilagano invece negli ultimi 10’, quando lo stesso Reynolds prende per mano la Dolomiti Energia con due triple a distanza ravvicinata per il +9 su Vanoli. La Blm Group Arena diventa una bolgia e trasmette ulteriore forza ai trentini, che con Flaccadori segnano il canestro del +17: è il colpo del ko per gli ospiti, che alzano bandiera bianca. Trento chiude 84-68 e festeggia la sua prima vittoria in campionato, trascinata da Reynolds (21 punti e 6 rimbalzi), Caroline (19 punti al suo debutto stagionale) e da un Jonathan Williams finalmente decisivo sotto canestro, con 15 punti, 7 rimbalzi e un’ottima prestazione difensiva. Meno appariscenti nelle statistiche ma preziosi per la causa il classe 2000 Luca Conti e Wesley Saunders. A Cremona non bastano i 19 punti con 4 rimbalzi e 3 assist (ma 5 palle perse) di Jalen Harris.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-HAPPY CASA BRINDISI 78-87

Brindisi rialza la testa dopo la sconfitta europea contro l’Hapoel Holon e sconfigge Tortona 87-78. Happy Casa inizia meglio e si affida subito ai suoi tiratori, trovando quattro triple in apertura con N. Perkins e Chappell, che mettono a referto rispettivamente 10 e 8 punti nel primo periodo. Nei piemontesi Daum fatica in avvio, ma l’attacco gira intorno a Cain nei primi minuti. Il primo quarto si conclude quindi con gli ospiti avanti 24-18. Di ritorno in campo, Brindisi crolla nella percentuale offensiva e la tripla di Tavernelli, seguita poco dopo da Mascolo, regala il primo vantaggio alla Bertram Yachts. Per la squadra di casa Wright sforna assist dopo assist, arrivando a 7 prima dell’intervallo lungo, ma un ottimo Chappell permette a Brindisi di arrivare a metà partita in vantaggio 44-42. Ramondino carica i suoi negli spogliatoi e Tortona si ripresenta con un break di 8-2, mentre i pugliesi faticano in lunetta. Gli ospiti riordinano le idee e ritrovano efficacia vicino al ferro: una prodezza di Zanelli fissa il punteggio sul 66-63 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo si moltiplicano le palle perse da Bertram Yacht, mentre Happy Casa sbaglia meno, si lascia trasportare da N. Perkins e si porta a +9. Una tripla di Zanelli regala agli ospiti la prima doppia cifra di vantaggio a meno di 3’ dalla fine e stende i piemontesi. Per Brindisi è facile controllare fino all’87-78 finale, che consegna la seconda vittoria in tre partite di campionato. I pugliesi si coccolano un Nick Perkins ispirato (carreer high in Serie A con 26 punti) e la concretezza di Jeremy Chappell, che chiude a quota 17 punti e 8 rimbalzi. A Tortona non bastano i 16 punti di Mascolo e i 14 di Macura per trovare il primo successo casalingo.