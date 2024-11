Basket, Serie A: Varese fa fatica dopo l’addio di Mannion, altro ko a Scafati

GIVOVA SCAFATI-OPENJOBMETIS VARESE 94-85

Si impone sul rettilineo finale Scafati, 94-85 in casa contro Varese. I padroni di casa provano ad aprire con un parziale di 5-0, ma i lombardi fanno subito intendere che la partita sarà combattuta e avvincente. Gli attacchi (come spesso accade alle sfide della Openjobmetis in questa stagione) funzionano meglio delle difese, e il primo periodo si chiude già a punteggi alti, sul 27-25. Rob Gray per la Givova è una furia a canestro, ma Hands tiene in vita gli ospiti, portandoli anche al sorpasso: alla fine del primo tempo Varese conduce di un punto, 50-49. Al rientro in campo dopo l’intervallo Miaschi prova a trascinare i campani con i suoi tiri da tre punti, a cui però risponde nuovamente Rob Gray. La tripla di Johnson spinge i biancorossi ancora al vantaggio a seicento secondi dalla fine, questa volta di quattro punti, sul 71-67. Nel periodo finale Sorokas, Pinkins, Stewart e Gray prima pareggiano i conti e poi scappano via, regalando la terza vittoria stagionale a Scafati per 94-85. Sesta sconfitta per Varese.