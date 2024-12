Basket, Serie A: super rimonta di Tortona con Venezia, Scafati piega Pistoia

Grande rimonta per Tortona, che sotto di quindici al primo quarto ribalta Venezia 89-82. Partenza shock per i padroni di casa, sotto 15-2 nei primissimi minuti di partita. Al termine del primo periodo la Bertram deve inseguire, sul 27-12 in favore degli avversari. Dal secondo quarto inizia a carburare Vital, che trascina i suoi a ridurre il distacco fino al 48-39 dell’intervallo. La squadra di De Raffaele, al rientro in campo dopo la pausa lunga, compie un piccolo grande capolavoro: 30 punti segnati al netto dei 15 subiti nel corso del terzo periodo, per arrivare al 69-63 a favore a seicento secondi dalla fine. Nel quarto conclusivo la Umana fa quel che può, ma non riesce più a tornare a contatto, con Derthona che va a vincere 89-82. Sesta vittoria in Campionato per Tortona, settimo ko per Venezia.