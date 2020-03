Basket, Serie A: Sassari per un soffio sulla Virtus Roma, lo scontro salvezza va a Trieste 

SERIE A

La Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco batte nel finale con il punteggio di 93-88 la Virtus Roma, grazie ai 23 punti di Evans e i 22 di Bilan. Nella sfida per la lotta-salvezza, Trieste annichilisce Pistoia 97-80 grazie ai 23 punti di Jones e a una difesa che ha arginato i toscani non sempre perfetti al tiro. Pistoia e Trieste ora si trovano appaiate a 14 punti in classifica, insieme proprio alla Virtus Roma appena sconfitta al Palalottomatica. Pozzecco: "Porte chiuse? Fermiamo tutto"

VIRTUS ROMA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 88-93

Al Palalottomatica di Roma chiuso al pubblico per l'emergenza-coronavirus, la Dinamo Sassari continua il suo buon campionato battendo la Virtus Roma per un soffio, dopo un finale thriller. La squadra di Pozzecco parte forte, ma la Virtus vuole onorare la sfida nel miglior modo possibile aggredendo forte gli ospiti che si fanno però trovare pronti. I sardi chiudono il primo quarto avanti di cinque punti grazie alle ottime prestazioni di Evans e Bilan. Anche il secondo quarto segue la falsariga del primo. Roma sbaglia molto al tiro e Sassari, più cinica, scava un solco di 19 punti a fine primo tempo. Nella ripresa Sassari parte meno forte della prima frazione, concedendo agli avversari una piccola rimonta fino al -11 Virtus Roma grazie a Buford (14 punti nel finale) e al buzzer beater di Gentile sulla sirena del terzo quarto. Gli ultimi 10 minuti vedono i romani rimontare pericolosamente sui sardi che però conquistano una vittoria fondamentale per il suo campionato grazie ai 23 di Evans. Il migliore degli avversari è Alibegovic con 17 punti dalla panchina.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-ORIORA PISTOIA 97-80

Nel silenzio dell'Allianz Dome per le restrizioni a causa del coronavirus, Trieste porta a casa una vittoria fondamentale per il suo campionato. Il match fin dalle prime battute ha mostrato due squadre desiderose di potersi giocare una vittoria importante per la loro difficile classifica (12 e 14 punti rispettivamente in campionato, prima della gara). Il primo tempo vede Trieste fare e disfare, ma la ripresa non lascia spazio a interpretazioni, con i padroni di casa dominanti su tutti i fronti. Grazie ai 23 punti di Jones e i 17 di Justice, la Pallacanestro Trieste batte 97-80 Pistoia raggiungendola a quota 14 punti in classifica. Non basta l'ottima prestazione da 20 punti di Culpepper per i toscani.