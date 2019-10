Basket, Serie A: Sassari a punteggio pieno, super Banks e Brindisi c’è

BASKET

Negli anticipi della terza giornata di Serie A Sassari resta a punteggio pieno grazie a una tripla favolosa nel finale di Jerrells che permette di piegare a domicilio Trento con il punteggio finale di 76-73. Alla Dolomiti non bastano i 16 punti di Knox. Meno incerta invece la gara di Brindisi, con i padroni di casa che hanno la meglio sulla Leonessa Brescia con il punteggio di 88-78. Top scorer Banks che chiude a quota 31.

TRENTO-DINAMO SASSARI 73-76

Il meglio arriva alla fine nella sfida tra Trento e Sassari. A 20 secondi dalla fine infatti i padroni di casa impattano sul 73 pari grazie a una tripla di Knox. Time out immediato della Dinamo che senza Pozzecco in panchina, espulso durante la gara per proteste, disegna l’ultimo possesso e decide di mettere il pallone nelle mani dell’ex Milano Jerrells. Craft difende come può, l’ex Olimpia però infila il canestro che regala il successo alla Dinamo e soprattutto il primato della classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. Finale che a un certo punto non sembrava possibile, perché Trento nel secondo quarto ha un black out con parziale subito di 19-0 e svantaggio di 11 lunghezze nel punteggio. Possesso dopo possesso però la squadra di Brienza rientra nel punteggio, anche grazie a un buon Alessandro Gentile in uscita dalla panchina, fino all’incredibile epilogo che beffa Trento e fa godere Sassari.



BRINDISI-LEONESSA BRESCIA 88-78

Bene le difese in avvio, poi gli attacchi si sciolgono e le percentuali iniziano a salire. Soprattutto inizia a salire di colpi Banks, un enigma senza soluzione per la difesa di Brescia, tanto è vero che la guardia americana con cittadinanza israeliana è già a 23 punti quando si rientra negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Brescia però è squadra compatta e tenta in ogni modo di rientrare nella gara, arrivando per esempio a -5 con la tripla di Horton. Brindisi ha il merito di non subire il rientro degli avversari, riuscendo a gestire la situazione nel punteggio, mantenendo un margine rassicurante fino alla sirena finale con il canestro di Stone che scrive 78-69 sul tabellone a definire la situazione. Miglior marcatore della gara un fantastico Banks che conclude la sua serata con 31 punti a referto.