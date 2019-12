Basket, Serie A: rullo Sassari, Treviso sconfitto 101-79

BASKET SERIE A

La Dinamo Sassari schiaccia Treviso a domicilio. Al PalaVerde la squadra di Pozzecco s’impone con un secco 101-79, costringendo i veneti alla seconda sconfitta casalinga stagionale dopo quella contro l’Olimpia Milano. Fin dai primi minuti i sardi dettano legge e riescono a trovare un vantaggio cospicuo già a metà del secondo quarto grazie a un super Jerrells; Pierre e Bilan completano l’opera. I vicecampioni d’Italia balzano al secondo posto solitario.

Basta il primo tempo a Sassari per far suo il posticipo della quindicesima giornata di Serie A di basket, vinto a Treviso 101-78. I primi 20 minuti sono devastanti: Sassari parte subito forte grazie a Spissu, con una tripla e un altro canestro per il primo parziale per gli ospiti. Dopo tre minuti a rincorrere, una tripla di Parks dà il pareggio a Treviso. A metà tempo, però, la squadra di Pozzecco accelera, mette un parziale di 13-0 e allunga sul 12-24. I veneti riescono a reagire e chiudono 18-29. Ci mette comunque un minuto Sassari a trovare il canestro nel secondo quarto, ma Treviso commette troppi errori ed è molto falloso, permettendo così agli ospiti di volare: le due triple di Jerrells e Vitali significano il +17 dopo nemmeno tre minuti del parziale. Sale il nervosismo, con la De’Longhi che punta sul fisico per fermare la supremazia di Sassari; un tecnico fischiato a Jerrells e un piccolo parziale di 6-0 riportano Treviso a -14, dopo che Sassari era andato anche a +21. Nel finale, però, è ancora il Banco di Sardegna ad allungare e si va così all’intervallo lungo sul 34-51, con 11 punti di Jerrells e 10 di Bilan per gli ospiti.



I sardi non rallentano e a inizio ripresa tornano con oltre i 20 punti di vantaggio; servono le triple in sequenza di Logan per far sì che Treviso non affondi completamente. Due palle perse malamente da Uglietti, però, fermano il tentativo di rimonta dei padroni di casa e i ragazzi di Pozzecco tornano di nuovo nettamente avanti: il terzo quarto si chiude 59-79, con Treviso che perde Tessitori per cinque falli e concede ben 28 tiri liberi al Banco di Sassari. La De’Longhi ci riprova, mette un parziale di 5-0 all’inizio del terzo quarto, ma il gap tra le due squadre diventa troppo grande. Quando Sassari infila quattro triple consecutive la partita si chiude ufficialmente, con gli ospiti che volano anche +25 e superano così quota 100 punti.