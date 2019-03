Basket, Serie A: rimonta show dell’Olimpia, Cantù battuto 98-91

31/03/2019

Cantù sblocca immediatamente con Jefferson; Tarczewski in schiacciata rimedia subito. Nunnally sigla il primo vantaggio di Milano con una tripla, ma Gaines lo imita dall’arco per il 5 pari. I comaschi provano la fuga con Jefferson e uno scatenato Gaines volando sul +8 (8-16). Dopo il tecnico per coach Pianigiani, l’Olimpia riduce le distanze con Tarczewski; la San Bernardo allunga nuovamente con un’altra tripla di Gaines e il piazzato di Carr (12-21). Altro tira e molla tra le due formazioni, con l’Armani che si riavvicina con Brooks e Jerrells ma che vede fuggire Cantù, trascinato da Gaines e Blakes, prima della penetrazione vincente di James (22-26). Il secondo quarto si apre con il botta e risposta tra Burns e Gaines, seguito da quello tra Blakes e Nunnally. Ma questa è la serata di Frank Gaines, che firma la sua quarta tripla su cinque tentativi e che subito dopo va a segno con il fallo di Micov; 22 punti per lo statunitense e Cantù va avanti di 10 punti (26-36). L’Olimpia reagisce con un parziale di 9-0 grazie ai colpi di Kuzminskas, Tarczewski e Cinciarini e si riporta a -1, ma gli ospiti rispondono con un parziale di 7-0 (Gaines raggiunge i 27 punti) che contribuisce al 37-51 di Carr e Davies a 2 minuti dall’intervallo lungo. La tripla di Micov non basta ad arrestare la furia dei canturini che trovano con Blakes, sulla sirena, il colpo del +13 (43-56).



Il terzo periodo mostra una netta ripresa da parte di Milano che spinge e dopo meno di 5 minuti si porta a -4: Tarczewski e James sono in grande spolvero (58-62), ma sull’altro fronte le triple di Carr e ancora una volta di Gaines (6 su 10 da tre punti) valgono il 58-68. Burns e Brooks e Micov accorciano; Blakes segna 1/2 dalla lunetta e così arriva il pareggio dopo la tripla di James e i liberi di Nunnally per il 69 pari. Blakes nel finale del terzo tempo segna i due canestri del 69-73. L’ultimo quarto vede la penetrazione vincente di James che però sbaglia il libero supplementare (4/8 dalla lunetta per lui), anche se poi si riscatta con il canestro del nuovo equilibrio. Cantù non si lascia intimorire e crea il nuovo distacco: Davies e Gaines regalano il +7, Micov accorcia e James compie una magia con una tripla dopo il tecnico fischiato a Parrillo. Sul possesso successivo, la penetrazione di Micov vale il sorpasso (81-80) dopo una giocata da 6 punti. Jerrells allunga in rovesciata, Gaines pareggia ancora da tre (44 punti per lui in tutto). Il testa a testa si risolve a favore dei padroni di casa negli ultimi cento secondi: un super James (14 punti solo nel quarto periodo per i 29 totali) e il pesantissimo 2/2 di Tarczewski valgono il 94-89. Quest’ultimo demolisce il ferro chiudendo l’Alley oop con James; gli ultimi liberi di Jerrells sanciscono il definitivo 98-91. Milano ora può pensare all’Efes per sperare ancora nei playoff di Eurolega.