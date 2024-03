Basket, Serie A: Reggio Emilia ribalta i giochi in extremis, nuovo ko per Trento

BASKET SERIE A

L'Unahotels esulta al PalaBigi: la tripla di Atkins sancisce il successo per 77-75 dopo essere stati anche in svantaggio di quattordici punti. Settimo ko nelle ultime otto per la Dolomiti Energia

© instagram La prima gara della 21a giornata della Serie A di basket vede premiata l'Unahotels Reggio Emilia, che sconfigge 77-75 la Dolomiti Energia Trentino in rimonta. Dopo un ottimo avvio i romagnoli si perdono e scivolano sul -14 (54-40), per poi risollevarsi e giocarsela punto a punto nel finale: la tripla di Atkins consegna il successo e fa esplodere il PalaBigi. L'Mvp è Galloway, che chiude con 24 punti, mentre ai rivali non basta Grazulis (16).

Un'ottima prova di Grazulis e una gara vissuta a suon di triple non bastano alla Dolomiti Energia Trentino, che esce sconfitta dal PalaBigi: l'Unahotels Reggio Emilia la supera col punteggio di 77-75, grazie ai 24 punti di Galloway e alla tripla di Atkins, dopo essere stata ampiamente in svantaggio. Partono meglio i padroni di casa, che volano sul 4-0 con un grande avvio, per poi perdere il controllo della sfida dopo l'8-6: qui Trento trova un parziale di 9-0 per portarsi sul 15-8 e sul +7, con gli scatenati Biligha e Grazulis, e si dimostra molto efficace. La Dolomiti Energia chiude sul 23-14 nel primo quarto a suon di triple, resiste al rientro dell'Unahotels (23-20) e riallunga con Mooney e Hubb, che valgono un +9 che resiste fino al 41-32 di metà gara. Alla ripresa delle ostilità Reggio Emilia prova nuovamente la rimonta, ma Grazulis la ricaccia indietro e stabilisce un punteggio di 55-44 che sembra mettere in sicurezza Trento.

Ma in questa sfida nulla è sicuro, perché gli ospiti vanno in tilt e subiscono un parziale di 12-0: decisiva per il sorpasso emiliano (56-55) la tripla da distanza siderale di Galloway sulla sirena dei ventiquattro secondi. Grazulis ristabilisce il vantaggio di Trento sul gong (58-56) e le squadre danno vita a un ultimo quarto al cardiopalma. La Dolomiti Energia vola due volte sul +5 con le triple di Udom e Baldwin, ma Trento non molla e torna a un solo punto di distanza col canestro dalla distanza di Chillo. I rivali mantengono questo margine, ma a 37" dal termine ecco l'ennesimo ribaltone: Atkins stoppa Vitali e, con una tripla, firma il controsorpasso dell'Unahotels sul 77-75. La palla torna a Trento, che spreca assurdamente due possessi per il controsorpasso e consegna palla ai rivali. Esulta Reggio Emilia, che ottiene una vittoria chiave per i playoff e balza al quinto posto in solitaria (12-9). Settimo ko nelle ultime otto per Trento, che scivola in nona posizione e vede allontanarsi la post-season (10-11).

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-75

(14-23, 32-41, 56-58)

Unahotels Reggio Emilia - Weber 8 (3/7 da 2, 2/2 tl), Galloway 24 (4/5, 3/8, 7/7 tl), Faye 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Vitali 2 (1/5, 0/2), Chillo 7 (2/3, 1/1), Smith 12 (2/6, 2/4, 2/2 tl), Uglietti, Atkins 14 (4/8, 2/4), Black 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Grant 2 (1/1, 0/2). N.e. Bonaretti, Cipolla. All. Priftis.

Dolomiti Energia Trentino - Niang 5 (3/4 da 2), Biligha 14 (5/8, 0/1, 4/4 tl), Grazulis 16 (3/5, 3/6, 1/2 tl), Mooney 10 (2/2, 2/4), Baldwin 11 (1/5, 2/7, 3/4 tl), Hubb 9 (0/3, 3/6), Alviti 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Forray 2 (0/1, 0/3, 2/2 tl), Cooke 2 (1/4 da 2), Udom 3 (1/1 da 3). N.e. Conti. All. Galbiati.